UNIVERSUM25 :: Zweite Single „Einsamkeit“ + Tourstart in Sicht

UNIVERSUM25 stellen sich mit ihrer zweiten Single „Einsamkeit“ einem oft verschwiegenen Problem unserer Gesellschaft. Die düstere Powerballade ist ein Glanzstück für die ausdrucksstarke Reibeisenstimme von Michael Robert Rhein (In Extremo). Das Album erscheint am 20.02.26 via Vertigo Berlin / Universal Music und zur Erstauflage der CD/LP gibt es eine exklusive Bonus CD/LP mit dem kompletten Livekonzert von UNIVERSUM25 auf dem Mera Luna Festival aus dem Jahr 2025.

Musikalisch schließt „Die Maschinen wollen leben“ nahtlos an den Vorgänger an. Harte Rockgitarren, treibende Drumbeats und atmosphärische Electronica unterstützen die scharfsinnigen Texte von UNIVERSUM25. Diese einzigartige Band, bestehend aus Sänger Michael Robert Rhein (In Extremo), Pat Prziwara (Fiddlers Green / Gitarre), Gunnar Schroeder (Dritte Wahl / Gitarre), Rupert Keplinger (Eisbrecher, Antitype / Bass) und Drummer Alex Schwers (Slime) setzt ihren Weg konsequent fort. Komplettiert wird das Sextett durch den szenebekannten Produzenten und Songschreiber Jörg Umbreit aus den Principal Studios.

UNIVERSUM25 sind im Februar 2026 auf Release Tour:

19.02.26 HAMBURG, Knust + SOAB

20.02.26 KÖLN, Live Music Hall + SOAB

21.02.26 STUTTGART, Wizemann + SOAB

26.02.26 BERLIN, SO36 + VERSUS GOLIATH

27.02.26 ERFURT, HSD + VERSUS GOLIATH

28.02.26 DRESDEN, Tante Ju + VERSUS GOLIATH