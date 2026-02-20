UNIVERSUM25 :: Albumrelease

Am 20.02.2026 erscheint der Nachfolger des selbstbetitelten Debütalbums von UNIVERSUM25 aus dem Jahr 2023. Musikalisch schließt „Die Maschinen wollen leben“ nahtlos an den gefeierten Vorgänger an. Harte Rockgitarren, treibende Drumbeats und atmosphärische Electronica unterstützen die scharfsinnigen Texte von UNIVERSUM25. Diese einzigartige Band, bestehend aus Sänger Michael Robert Rhein (In Extremo), Pat Prziwara (Fiddlers Green / Gitarre), Gunnar Schroeder (Dritte Wahl / Gitarre), Rupert Keplinger (Eisbrecher, Antitype / Bass) und Drummer Alex Schwers (Slime) setzt ihren Weg konsequent fort und veröffentlicht hier 10 neue Songs voller Energie und Spielfreude. Komplettiert wird das Sextett durch den szenebekannten Produzenten und Songschreiber Jörg Umbreit aus den Principal Studios.

Das Video zum Song „Gardinen zu“ erschien ein paar Tage vor dem Release.