TULUS :: 1. Single vom 8. Album

35 Jahre nach ihrer Gründung kehren TULUS aus Oslo mit einem neuen Album zurück. Nur drei Jahre nach ihrem Vorgängeralbum sind die Black Metaller mit ihrem achten Album namens „Morbid Desires“ zurück, das Darkness to Rise veröffentlicht. Die erste Single „Salme II“ ist jetzt erhältlich.

Info:

„Salme II“ setzt die Saga von TULUS‘ beliebter Nummer „Salme“ aus dem Album Evil 1999 fort. Salme ist ein Abschiedspsalm für The Collector, eine morbide und mysteriöse Gestalt des Waldes. „Salme II“ ist ein Echo seines Lebens in Form neuer Aktivitäten in seiner dunklen Höhle. Fackeln werden gelöscht und wieder entzündet. Der Song ist purer norwegischer Black Metal, voller düsterer Atmosphäre und purer schwarzer Energie.