TO/DIE/FOR :: Neues Album angekündigt

Die legendäre finnische Gothic-Metal-Band TO/DIE/FOR hat einen Vertrag über mehrere Alben mit Scarlet Records unterzeichnet und legt derzeit letzte Hand an das neue Album, das im Frühjahr 2027 erscheinen soll.

Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „All Eternity“ im Jahr 1999 hat TO/DIE/FOR ununterbrochen getourt und Alben veröffentlicht, womit sich die Gesamtzahl mit „Cult“ (2015) auf sieben erhöht hat. Im Jahr 2016 beschlossen sie, die Band auf Eis zu legen.

TO/DIE/FOR feierten 2022 ein Live-Comeback, doch Ende 2024 beschloss der langjährige Frontmann Jape Perätalo, die Band zu verlassen. Anfang 2025 gaben sie die Aufnahme der talentierten neuen Sängerin Sanna Solanterä (My Favourite Nemesis) bekannt und schlossen sich für das internationale Booking mit Dragon Productions zusammen, womit eine völlig neue Ära begann.