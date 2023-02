THULCANDRA :: Neue Single kündigt Album an

Die Blackend Death Metaller THULCANDRA haben die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums angekündigt. „Hail The Abyss“ wird am 19. Mai 2023 über Napalm Records veröffentlicht. Zur Unterstützung ihrer bevorstehenden Albumveröffentlichung bereitet sich die vierköpfige Band heute nicht nur auf ihre erste Nordamerika-Tournee vor, sondern hat auch ein Video zu ihrer neuen Single „As I Walk Through The Gateway“ herausgebracht. http://www.thetruethulcandra.com

Sagt Gitarrist/Sänger Steffen Kummerer:

„‚As I Walk Through The Gateway‘ ist eine eingängige, unerbittliche und melodische Übung in Sachen Black & Death Metal, die die Stärken der Band in einer einzigartigen Form vereint. Erlebt die Band auf ihrer ersten Nordamerikatournee an der Seite von Fleshgod Apocalypse, Obscura und Wolfheart, um die unbändige Kraft hinter dieser Komposition live zu spüren.“