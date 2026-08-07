THEN COMES SILENCE :: Neue Post Punk Single

Das Stockholmer Post-Punk-Trio THEN COMES SILENCE kehrt mit „Judgement Day“ zurück, der ersten Single aus ihrem Album „Requiem Ballroom“, das im November über Metropolis Records erscheinen wird. Die Band verbindet ihren charakteristischen dunklen, treibenden Gothic-Rock mit einem unerwarteten Euro-Techno-Rhythmus und liefert so eine kühne, tanzbare Hymne, die vom rücksichtslosen Nervenkitzel eines Lebens ohne Reue inspiriert ist. Frontmann ALEX SVENSON beschreibt den Song sowohl als Hommage an Killing Joke als auch als Hommage an die Ausgestoßenen und Außenseiter, die das Leben in vollen Zügen genießen, selbst wenn die Zeit abläuft.

Die Veröffentlichung folgt auf das Album „Trickery“ aus dem Jahr 2024, das Then Comes Silence endgültig als eine der führenden Bands der heutigen Gothic-Rock- und Post-Punk-Szene etablierte. Seitdem war das Trio unermüdlich auf Tour und tourt derzeit durch Europa, unter anderem mit Auftritten in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Tschechien und Schweden, womit es seinen Ruf als eine der fleißigsten Live-Bands der internationalen Dark-Music-Szene untermauert.