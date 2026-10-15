THE VICE :: Neue Single „Heydays“

Die in Stockholm ansässige Dark Metal Band THE VICE hat ihre brandneue Single und das dazugehörige Video zu „Heydays“ veröffentlicht. Der über Noble Demon erschienene Titel ist der erste Vorgeschmack auf das kommende Studioalbum der Band, welches sich derzeit in der Endphase der Fertigstellung befindet.

Listen: https://music.nobledemon.com/heydays

Über den Song sagen THE VICE: „‚Heydays‘ ist ein etwas abgedrehter Popsong von unserem kommenden Album. Er hat einen sehr starken Refrain. Ebenso eine Melodie, um die sich der Song dreht, und die eine unheimliche ‚Spätsommernächte‘-Atmosphäre versprüht, die wir sehr interessant fanden. Mit etwas klassischer THE-VICE-Melancholie im Hintergrund ist ein ziemlich einzigartiges kleines Musikstück entstanden.“