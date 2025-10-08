THE TROOPS OF DOOM :: Europa Tour gestartet

Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums „A Mass To The Grotesque“ (Mai 2024, Alma Mater Records) und einem vollen Live-Terminkalender starten die brasilianischen Death-Metal-Extremisten THE TROOPS OF DOOM – mit dem ehemaligen SEPULTURA-Gitarristen Jairo „Tormentor“ Guedz – am 18. Oktober in Glasgow ihre UK- und Europa-Tournee. Einige Termine sind im Laufe der Tour auch für Deutschland anvisiert. www.thetroopsofdoom.com
31.10. Berlin (D) Orwohaus
01.11. Bitterfeld (D) Festung
02.11. Oberhausen (D) Kulttempel
03.11. Frankfurt (D) Ponyhof
04.11. Hamburg (D) Hafenklang
05.11. Krefeld (D) Kulturfabrik
06.11. Aarburg (CH) Musigburg