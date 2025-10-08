THE TROOPS OF DOOM :: Europa Tour gestartet

Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums „A Mass To The Grotesque“ (Mai 2024, Alma Mater Records) und einem vollen Live-Terminkalender starten die brasilianischen Death-Metal-Extremisten THE TROOPS OF DOOM – mit dem ehemaligen SEPULTURA-Gitarristen Jairo „Tormentor“ Guedz – am 18. Oktober in Glasgow ihre UK- und Europa-Tournee. Einige Termine sind im Laufe der Tour auch für Deutschland anvisiert. www.thetroopsofdoom.com

31.10. Berlin (D) Orwohaus

01.11. Bitterfeld (D) Festung

02.11. Oberhausen (D) Kulttempel

03.11. Frankfurt (D) Ponyhof

04.11. Hamburg (D) Hafenklang

05.11. Krefeld (D) Kulturfabrik

06.11. Aarburg (CH) Musigburg