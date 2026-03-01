THE SLIMP :: Neue Single „With the One“

Die neue Single „With the One“ der Kölner Darkwave-Band THE SLIMP, die am 27. Februar 2026 veröffentlicht wurde, basiert auf Material, das schon seit langer Zeit existiert. Der erste Entwurf stammt aus dem Jahr 1999 und wurde von Mart auf einem 4-Spur-Kassettenrekorder aufgenommen. Die Aufnahme gelangte zu Kristian Bleed in San Diego, dem Sänger von Candy Push, der den ersten Vers hinzufügte. Danach blieb der Song viele Jahre lang unvollendet.

Streaming: https://play.mw.fm/with-the-one

Bandcamp: https://theslimp.bandcamp.com/track/with-the-one

Erst Jahrzehnte später tauchte dieses Fragment wieder auf und verwandelte sich langsam in das, was heute „With the One“ ist. Der Track spiegelt diesen Prozess wider. Er handelt vom Vorwärts- und Rückblicken, von enttäuschten Erwartungen, Bitterkeit und persönlicher Niederlage. Die zentrale Frage „Wenn ein Versprechen für immer gilt und morgen vielleicht nie kommt“ zieht sich durch den Song, ohne eine Lösung anzubieten. Eine von Anne Clark inspirierte gesprochene Passage unterstreicht den reflektierenden Ton.