THE SLIMP :: Ein weiterer neuer Song

Die Kölner Darkwave-Band THE SLIMP hat ihre neue Single „Winterday“ veröffentlicht. Der Song entstand während eines Winterspaziergangs entlang des Rheins, bei dem man sich durch die Kälte bewegte und vertraute Musik in den Ohren hatte. Deine Lakaien waren Teil dieses Soundtracks, und mit ihnen unweigerlich auch die Stimme von Alexander Veljanov. „Winterday“ ist eng mit „With the One“ verbunden, der zweiten Single, die am 27. Februar 2026 veröffentlicht wird. Während „Winterday“ in einem bestimmten Moment verhaftet bleibt, erstreckt sich „With the One“ über die Zeit, geprägt von Verzögerung, Distanz und Rückblick. Beide Tracks setzen die thematische Linie fort, die mit „Nothing To Forget“ (2025) eingeführt wurde, wo Erinnerung und Erosion erstmals in den Fokus rückten.

Streaming: https://play.mw.fm/winterday

Bandcamp: https://theslimp.bandcamp.com/track/winterday