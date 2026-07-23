THE OTHER :: Neue Single „Silent Bride“

Mit „My Silent Bride“ veröffentlichen THE OTHER die erste Single aus ihrem kommenden Album „Other Dimensions“ und schlagen damit das nächste Kapitel ihrer Bandgeschichte auf. Der Song erzählt von einer Liebe, die selbst über den Tod hinaus Bestand hat – ein Motiv, das die Horror-Punk-Band in ihrem charakteristischen Stil zwischen düsterer Romantik und klassischem Horror inszeniert.

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Passend dazu entstand ein aufwendig produziertes Musikvideo, das sich visuell an den legendären Hammer-Studios-Filmen mit Christopher Lee und Peter Cushing orientiert. Gedreht wurde der Clip auf dem Gelände eines historischen „Mord-Hauses“ in Wetter (Ruhrgebiet) und mit mehreren Scare-Actors in Szene gesetzt. Für Regie und Produktion zeichnet Ilija Jelusic verantwortlich, der unter anderem die Kinodokumentation The Art of Destruction über die Thrash-Metal-Legende Destruction realisierte.