THE OLD DEAD TREE :: Neue Single „Solastalgia“

Frankreichs Dark Progressive Metal Band THE OLD DEAD TREE kehrt am 6. Dezember mit ihrem neuen Album „Second Thoughts“ zurück. Ihre neue Single „Solastalgia“ ist ein Klagelied für eine Welt in Gefahr, ein rauer Schrei gegen die Umweltzerstörung, die uns heimsucht. Es kanalisiert die kollektive Angst unserer Zeit in eine unbeirrbare Erzählung, die mit Verzweiflung und Inbrunst gesungen wird: „Ich weiß nicht, mein Gott, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll“. Der Song hat eine tiefe Wirkung und berührt die strapazierten Nerven aller, die den allmählichen, aber unerbittlichen Zusammenbruch der natürlichen Welt miterleben.

