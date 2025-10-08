THE OLD DEAD TREE :: Neue Single „Feel Alive Again“

Seit über zwei Jahrzehnten sind THE OLD DEAD TREE ein Eckpfeiler der französischen Dark-Progressive-Metal-Szene und verbinden gotische Melancholie mit progressiver Intensität. Jetzt veröffentlicht die Band „Feel Alive Again“, die erste Single aus ihrer kommenden EP „London Sessions“, die in den legendären Abbey Road Studios aufgenommen wurde. „London Sessions“ wird am 28. November auf allen Plattformen veröffentlicht.

Pre-Save: https://orcd.co/todtlondonsessions

„Feel Alive Again“, der erste Titel der EP, verkörpert sowohl Intimität als auch Erhabenheit. Der Song beginnt in einem bekennenden Ton, bevor er sich zu einem hochfliegenden Crescendo steigert, in dem sich Manuel Munoz‘ emotionale Stimme mit vielschichtigen Gitarren und einer kraftvollen Rhythmusgruppe verwebt. Er ist gleichzeitig luftig und direkt, balanciert Verletzlichkeit und Stärke aus und greift auf die Codes des Stadionrocks zurück, während er fest in der dunklen progressiven Identität der Band verwurzelt bleibt.