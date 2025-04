THE MAN-EATING TREE :: Neues Album „Night Verses“ im Fullstream

Heute feiern die finnischen Atmospheric Metaller THE MAN-EATING TREE die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums „Night Verses“, das ab sofort über Noble Demon erhältlich ist.

Order: https://music.nobledemon.com/verses

Info:

Nach einem Jahrzehnt seit ihrem letzten Album „In The Absence Of Light“ kehren THE MAN-EATING TREE mit „Night Verses“ zurück und zeigen neue Energie und den Willen, die Grenzen ihres Sounds zu erweitern. Mit einer Besetzung, die ehemalige und aktuelle Mitglieder von legendären Bands wie Ghost Brigade, Poisonblack, Mors Subita, Entwine und anderen umfasst, ist die Band im Begriff, ihr bisher stärkstes und dynamischstes Album abzuliefern.

„Dies ist nicht nur ein neues Treffen für alte Freunde. Es ist eine neue musikalische Richtung, die es erlaubt, die Grenzen weiter und weiter zu verschieben. Wir freuen uns sehr darauf, euch dies zu präsentieren“, kommentiert Janne Markus die Aktivierung und den Neuanfang der Band.

Hört „Night Verses“ hier im kompletten Stream: