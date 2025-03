THE MAN-EATING TREE :: Lyric-Video zur 2. Single „To The Sinking

Am 11. April 2025 erscheint das neue Studioalbum „Night Verses“ von THE MAN-EATING TREE über Noble Demon. Nachdem die Band vor kurzem den brandneuen Track „Seer“ veröffentlicht hat, ihre erste Veröffentlichung seit fast einem Jahrzehnt seit ihrem letzten Album „In The Absence Of Light“, präsentieren sie nun das zweite intensive Stück aus ihrem kommenden Album, „To The Sinking“. Mit „Night Verses“ kehren THE MAN-EATING TREE mit neuer Energie und dem Wunsch zurück, die Grenzen ihres Sounds zu erweitern. Mit einer Besetzung, die ehemalige und aktuelle Mitglieder von legendären Bands wie Ghost Brigade, Poisonblack, Mors Subita, Entwine und anderen umfasst, ist die Band bereit, ihr bisher stärkstes und dynamischstes Album zu liefern.

