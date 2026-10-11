THE LAST DECADE :: Neue Single und Video „War“

THE LAST DECADE veröffentlicht „War“, die erste Vorab-Single vom Debütalbum „Rebirth Of Suffering“ welches am 20. November bei Metalville (Edel) erscheinen wird. Zur Band gehören unter anderem Musiker von THE MISSION, NOSFERATU, END OF GREEN, LOVE LIKE BLOOD, SEEKERS ARE LOVERS und SCHWARZER ENGEL.

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„WAR“ ist kein Blick zurück – es ist ein Blick auf die Welt, in der wir heute leben. North. East. South. West. Vier Richtungen, ein immer wiederkehrendes Muster – und eine Welt, die scheinbar nicht aus ihrer Geschichte lernt.

Mit drängenden Gitarren, einer düsteren Atmosphäre und eindringlichen Bildern wird „WAR“ zu einem Song über die Spirale von Konflikt und Macht, die keine Grenzen kennt. THE LAST DECADE verbinden dabei ihre klassische Gothic-Rock-DNA mit einem zeitgenössischen Blick auf eine Welt, in der Krieg längst nicht mehr weit entfernt erscheint.