THE LAST DECADE :: Neue Single „Children Of Vigilance“

THE LAST DECADE veröffentlicht „Children Of Vigilance“, die dritte Vorab-Single vom Debütalbum „Rebirth Of Suffering“ welches am 20. November bei Metalville (Edel) erscheinen wird. Zur Band gehören unter anderem Musiker von THE MISSION, NOSFERATU, END OF GREEN, LOVE LIKE BLOOD, SEEKERS ARE LOVERS und SCHWARZER ENGEL. „Children Of Vigilance“ erscheint bei allen bekannten Streaminganbietern.

„Children Of Vigilance“ eröffnet „Rebirth Of Suffering“ mit einem düsteren Weckruf an eine Welt, in der Manipulation, Angst und Macht die Wahrnehmung prägen. Der Song erzählt von einer Generation, die inmitten von Gewalt und falschen Versprechen aufwächst – und fordert dazu auf, wachsam zu bleiben, Autoritäten zu hinterfragen und sich die eigene Stimme nicht nehmen zu lassen.