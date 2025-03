THE HORRORS :: 6. Album draußen

Angesichts ihres 20. Bandjubiläums nehmen THE HORRORS mit ihrem neuen Studio-Album „Night Life“ eine neue Gestalt an, mit einem neuen Klangbild und einer neuen Besetzung, die sich um das Kernduo aus Sänger Faris Badwan und Bassist Rhys Webb dreht, zu dem nun Amelia Kidd an den Tasten und Jordan Cook von Telegram am Schlagzeug stoßen. Damit ist das neue Album das erste der Band, auf dem nicht alle fünf Originalmitglieder zu hören sind. Ihr sechstes Studio-Album „Night Life“ ist am 21. März veröffentlicht worden.

https://www.thehorrors.co.uk/

Das daraus entstandene Album ist eine Platte voller Schwere und Raum, voller Melancholie und Euphorie; eine Platte, die die Fähigkeit besitzt, scheinbar unterschiedliche Ideen zu verbinden, wie es nur The Horrors können. Das „Night Life“ hier ist nicht die Energie und der Elan von Kneipen und Clubs. Es sind die Gedanken, die im Schutz der Dunkelheit entstehen; die Orte, an die dich dein Geist führt, wenn der Rest der Welt schläft. Eine Platte, die aus dem Wunsch heraus geboren wurde, den rohen, instinktiven Geist der frühen Arbeiten der Band wiederzubeleben.