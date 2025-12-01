THE FRIGHT :: Neue Single „Death“ mit Musikvideo

Die Leipziger Goth Rock Band THE FRIGHT hat ihren neuen Song „Death“ zusammen mit einem Musikvideo via Danse Macabre Records veröffentlicht. „Death“ markiert den Beginn einer zusammenhängenden Reise: Die gleichnamige EP (VÖ: Januar 2026) umfasst fünf Songs – Death, Endless Rain, Autumn Leaves, Trust und Hollow Eyes – die thematisch und visuell ein geschlossenes Werk bilden. Jeder Track ist ein Fragment eines größeren Mosaiks aus Vergänglichkeit, Verlust und Schönheit im Untergang. Die Single erscheint begleitet von einem Musikvideo, gedreht unter der Regie von Athena Paras (cinegoth.com), das den Tod als Figur zwischen Erlösung und Verführung zeigt – düster, filmisch, voller Symbolik. Visuell zieht sich dabei ein rotes Spitzenmotiv durch das gesamte Projekt: ein Symbol für das Leben, das sich in Schönheit auflöst, und für die Verbindung aller fünf Songs der kommenden EP.

Listen: https://links.the-fright.de/death