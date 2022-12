THE DARK SIDE OF THE MOON :: Neuer Song der Band mit Mitgliedern von Amaranthe, Ad Infinitum, Feuerschwanz

Gemeinsam in die Abenteuer weltbekannter Heldenfiguren eintauchen und unbekannte Welten entdecken – genau das machen sich THE DARK SIDE OF THE MOON zur Aufgabe. Mit dem Debütalbum „Metamorphosis“ (12. Mai 2023 via Napalm Records) entführt die Band, bestehend aus Mitgliedern von FEUERSCHWANZ, AMARANTHE und AD INFINITUM, die Hörer auf eine abenteuerliche Reise in die Welt sagenhafter Filmgeschichten, Gaming-Klassiker und überzeugt mit eigenem Songwriting. Die 2021 gegründete Truppe um Ad Infinitum-Sängerin Melissa Bonny und Feuerschwanz-Gitarrist Hans Platz interpretiert berühmte Soundtrack-Themen neu, widmet diese ihren Lieblingscharakteren und besticht durch eine einzigartige klangliche Handschrift.

Auf dem Weg in das fantastische Universum von Harry Potter begeistern die Musiker mit der Single „Double Trouble / Lumos! (Hedwig’s Theme)”. Der verzauberte Medley-Mix vereint dabei nicht nur den berühmten Titelsong der Filmreihe, sondern mischt sich ebenfalls mit Ausschnitten aus dem düsteren „Double Trouble“. Die Single wird untermalt von einem visuell hochwertig produzierten Musikvideo und glänzt mit zusätzlichem Input der sensationellen Geigerin Rusanda Panfili, die die mystische und unheimliche Atmosphäre komplettiert.

THE DARK SIDE OF THE MOON zu „Double Trouble / Lumos! (Hedwig’s Theme)”:

„Endlich können wir mit unseren Fans Hogwarts besuchen, um ihnen dessen dunkle Seite zu zeigen. Als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, „Double Trouble“ neu zu interpretieren, waren wir uns erst nicht sicher, ob der Song das überhaupt zulassen würde. Doch dann hat sich die Kombination aus klassischer Violine, mitreißenden Gitarrenriffs, explosiven Drums, gefühlvollen Klängen der Harfe und Melissas einzigartigem Gesang wie von Zauberhand zusammengefügt. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Rusanda Panfili bei diesem Abenteuer. Sie ist unter anderem die Geigensolistin bei Hans Zimmer, einem der bekanntesten Filmmusikkomponisten. Gemeinsam haben wir aus John Williams legendärer Filmkomposition ein Metalcover erschaffen.“