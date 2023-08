Heute enthüllen die deutschen Art Metaller THE CIRCLE den neuen Song „Afflux“ (feat. Asim (Ex-Wintersun) on vocals). Der Track ist die dritte Veröffentlichung aus ihrem zweiten Album „Of Awakening“, das am 18. August international über AOP Records erscheinen wird. Unter der Regie von Oliver König von mbience visuals könnt ihr euch das brandneue Video dazu auf dem offiziellen YouTube-Kanal von AOP Records ansehen und anhören.