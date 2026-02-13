THE BEAUTY OF GEMINA :: Neue Single „Endless Ever“

Die neue THE BEAUTY OF GEMINA Single „Endless Ever“ wurde am 13. Februar 2026 veröffentlicht. Sie kommt passend zur Tour, welche am 26. Februar in Augsburg beginnt und Michael Sele und seine Band durch 10 Städte in Deutschland führen wird.
Listen: https://open.spotify.com/album/6T1vzRnrQgJWxAAah0jxdP
Info:
„Endless Ever“ ist ein intensiver Song über Warten, Sehnsucht und zeitlose Verbundenheit. Getragen von der typischen, melancholischen Gitarrenarbeit und der unverkennbaren Stimme von Michael Sele entfaltet sich die ganze emotionale Tiefe, für die The Beauty of Gemina stehen. Dunkel, hoffnungsvoll und endlos nachhallend.
Tourdaten:
26.02.2026 Augsburg (DE) Spectrum
27.02.2026 Köln (DE) Groove Bar
28.02.2026 Frankfurt (DE) Das Bett
06.03.2026 Stuttgart (DE) Im Wizemann Studio
07.03.2026 Oberhausen (DE) Kulttempel
20.03.2026 Hannover (DE) LUX
21.03.2026 Hamburg (DE) Bahnhof Pauli
22.03.2026 Berlin (DE) Badehaus
27.03.2026 Leipzig (DE) Moritzbastei
28.03.2026 Tuttlingen (DE) Stadthalle Tuttlingen