THE BEAUTY OF GEMINA :: Neue Single „Endless Ever“

Die neue THE BEAUTY OF GEMINA Single „Endless Ever“ wurde am 13. Februar 2026 veröffentlicht. Sie kommt passend zur Tour, welche am 26. Februar in Augsburg beginnt und Michael Sele und seine Band durch 10 Städte in Deutschland führen wird.

Listen: https://open.spotify.com/album/6T1vzRnrQgJWxAAah0jxdP

Info:

„Endless Ever“ ist ein intensiver Song über Warten, Sehnsucht und zeitlose Verbundenheit. Getragen von der typischen, melancholischen Gitarrenarbeit und der unverkennbaren Stimme von Michael Sele entfaltet sich die ganze emotionale Tiefe, für die The Beauty of Gemina stehen. Dunkel, hoffnungsvoll und endlos nachhallend.

Tourdaten:

26.02.2026 Augsburg (DE) Spectrum

27.02.2026 Köln (DE) Groove Bar

28.02.2026 Frankfurt (DE) Das Bett

06.03.2026 Stuttgart (DE) Im Wizemann Studio

07.03.2026 Oberhausen (DE) Kulttempel

20.03.2026 Hannover (DE) LUX

21.03.2026 Hamburg (DE) Bahnhof Pauli

22.03.2026 Berlin (DE) Badehaus

27.03.2026 Leipzig (DE) Moritzbastei

28.03.2026 Tuttlingen (DE) Stadthalle Tuttlingen