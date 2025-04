THE AWAKENING :: Neue Single „Through The Veil“

Die südafrikanische Gothic/Darkwave Band THE AWAKENING präsentiert ihr neues Video zu „Through The Veil“ – dem dritten Song ihres gleichnamigen 12. Albums, das über Intervention Arts auf Vinyl, CD, digital und in verschiedenen limitierten Formaten veröffentlicht wurde. Das Video folgt auf „Mirror Midnight“ und „Haunting“, die jeweils mehr als eine Million Aufrufe verzeichnen konnten. Die heute in den USA lebende Band The Awakening wurde in den 90er Jahren in Johannesburg von ASHTON NYTE gegründet, der damals als „Johannesburgs Bowie“ bezeichnet wurde.

Nyte erklärt: „‚Through The Veil‘ erzählt die Geschichte von jemandem, der diese Welt verlassen hat, aber immer noch in der Nähe desjenigen sein möchte, den er liebt. Ich denke, es ist wunderschön romantisch und kann in jeder Situation erzählt werden, in der wir von der Person getrennt sind, der wir nahe sein wollen.“

HAUNTING TOUR 2025

https://ffm.bio/theawakening

8 July – Bielefeld, Germany – Movie

9 July – Berlin, Germany – Maschinenhaus (Kesselhaus in der Kulturbrauerei)

10 July – Leipzig, Germany – Naumann’s Tanzlokal (Felsenkeller)

11 July – Bolków, Poland – Castle Party Festival

1 Nov – Stuttgart, Germany – TBA

3 Nov – Hanover, Germany – Café Glocksee

4 Nov – Hamburg, Germany – Nochtspeicher

5 Nov – Cologne, Germany – Yard Club (Die Kantine)

6 Nov – Dortmund, Germany – Pauluskirche (full band acoustic)

7 Nov – Apeldoorn, The Netherlands – Brainstorm Festival

8 Nov – Apeldoorn, The Netherlands – Brainstorm Festival (full band acoustic)