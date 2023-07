THE 69 EYES :: Song und Video zu THE CRAMPS „Aloha From Hell!“

Die finnischen Goth Rocker THE 69 EYES grüßen mit einer neuen Single und einem Video zu ihrem Cover des THE CRAMPS-Klassikers „Aloha From Hell!“. Der Track wird am 4. August auf einem Cramps-Tribut-Album erscheinen.

Alt-Country-Ikone Shooter Jennings hat vor kurzem seine verdrehte Version von „Human Fly“ veröffentlicht, während der texanische Neo-Psych-Sänger/Songwriter Danny Lee Blackwell, auch bekannt als Night Beats, erst letzten Monat eine glatte Version von „I Was A Teenage Werewolf“ herausbrachte. Jetzt sind The 69 Eyes an der Reihe mit einer ultracoolen apokalyptischen Boogie Woogie-Version von „Aloha From Hell“.

Ursprünglich wurde „Aloha From Hell“ auf dem bahnbrechenden 1986er Album „A Date With Elvis“ veröffentlicht, dem dritten Album der Cramps und ihrem kommerziellen Durchbruch, und bot eine perfekte Destillation des Sounds der Band – rollende Drums, eine pochende Basslinie und eine übermäßig gruselige Tremolo-Gitarre. Die Version von The 69 Eyes enthält die besten Elemente des Originals, fügt aber ihren eigenen, unverwechselbaren Goth-Metal-Sound hinzu, einschließlich der charakteristischen Bariton-Stimme von Frontmann Jyrki 69 und der Doppel-Gitarren-Attacke von Bazie und Timo-Timo mit Bassist Archzie und Schlagzeuger Jussi 69, die für den gleichmäßigen, treibenden Groove sorgen. Schaut euch das Video an, um zu sehen, wie diese Rockveteranen den von den Cramps beeinflussten Horror-Punk-Eintopf in vollen Zügen genießen!