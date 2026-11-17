Die Goth-Rock-Ikonen THE 69 EYES freuen sich, die Veröffentlichung ihres Akustikalbums mit dem treffenden Titel „Acustica“ anzukündigen, das am 5. Februar 2027 über BLKIIBLK erscheint.

Nach der Veröffentlichung der Single „Brandon Lee (Forma Acustica)“ im September liefert die Band nun mit dem Track „Wasting The Dawn (Forma Acustica)“ einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album.

„Wasting The Dawn“ gilt für viele als der epischste und klassischste Song von The 69 Eyes. Er fängt perfekt die für die Band typische Mischung aus Gothic-Themen der 1990er-Jahre, finnischer Metal-Melancholie und der geheimnisvollen Aura von The Doors ein. Der Song – ebenso wie das gleichnamige Album – markierte 1999 die erste internationale Veröffentlichung der Band über das renommierte Label Roadrunner Records. Im Laufe der Jahre hat sich der Titel als fester Bestandteil der Live-Shows etabliert und ist bei den Fans besonders beliebt.

Sänger Jyrki 69 erklärte: „Das Geheimnisvolle ist ein großartiges Element im Leben. Manchmal gelingt es einem, es in der Kunst einzufangen. Genau darum geht es in ‚Wasting The Dawn‘. Es ist ein spiritueller Song, der die Jugend feiert.“