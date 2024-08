THANATEROS :: Neue Single veröffentlicht

Nachdem THANATEROS vor einigen Wochen mit „I Am All“ ihre erste Single plus Video vom kommenden Album „Tranceforming“ (VÖ: 11.10.) veröffentlicht haben, folgte jetzt der Release der nächsten Single „The Horned One“.

http://www.thanateros.net

Spotify: https://shorturl.at/HiUcV

Info:

Ist die erste Single „I Am All“ eine Ode an die Muttergöttin, so ist „The Horned One“ eine Hommage an ihren Counterpart – den großen, gehörnten Waldgott. Von vielen Völkern und Kulturen verehrt und unter einer Vielzahl von Namen bekannt, verkörpert er den Kreislauf des Lebens und steht für Lebenswille, -kraft und-freude.

Das entsprechende Video schafft es auf beeindruckende Art und Weise dies umzusetzen.

„The Horned One“ kehrt zurück zu unseren Wurzeln und lädt ein sich dieser vermehrt bewusst zu werden. Und so auch die Kraft und das Licht der in der hellen Jahreshälfte sprießenden Natur, des wieder erwachenden Lebens zu genießen – „It’s time to celebrate life…“