THANATEROS :: Neue Single plus Lyric-Video

Mit „Hagazussa“ entführen THANATEROS die Hörer in eine archaisch-magische Vollmondnacht, in der alte Rituale, elementare Kräfte und uraltes Hexenwissen lebendig werden. Getragen von kraftvollen Rhythmen und beschwörenden Melodien verbindet der Song folkloristische Elemente mit moderner Dynamik und erschafft eine Atmosphäre zwischen Ekstase und Trance.

Textlich steht die Rückbesinnung auf die alten Götter und die Weisheit der Göttin im Zentrum. „Hagazussa“ erzählt von den Söhnen und Töchtern der alten Mächte – den wahren Erben dieser Welt -, von Hütern der Elemente und Zeremonien, von alter Macht und neuem Wissen. Erde, Feuer, Wasser und Luft verschmelzen zu einem rituellen Gesamtbild, das die tiefe Verbundenheit von Mensch, Natur und spiritueller Herkunft betont.

Der Refrain wirkt wie eine Einladung zum nächtlichen Hexentanz: ein kollektives Feiern, ein gemeinsames Begehen der Riten und ein Aufruf, sich dem Zirkel anzuschließen. „Hagazussa“ ist damit nicht nur ein Song, sondern ein rituelles Erlebnis – eine Hymne an das alte Bewusstsein, die Kraft der Gemeinschaft und die magische Essenz der Nacht.