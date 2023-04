TENHI :: Lyric-Video zum Titeltrack des neuen Albums

TENHI veröffentlichen ein Lyric-Video zum Titeltrack und zur zweiten Single aus ihrem kommenden Album „Valkama“. Das neue Album der finnischen Dark-Folk-Band soll am 9. Juni 2023 erscheinen.

Parallel zur Veröffentlichung von „Valkama“ am 9. Juni 2023 wird TENHI auch eine limitierte Hardcover-Schuberbox unter dem Titel „Collected Works 2023“ auf den Markt bringen. Die Box wird alle TENHI-Aufnahmen von 1997 bis 2023 auf 14 Vinyl-LPs enthalten, die größtenteils remastered sind und „Valkama“ sowie 5 doppelseitige 30x30cm Kunstdrucke enthalten. „Collected Works 2023“ wird in zwei Versionen erscheinen, eine in schwarzem (ltd. 300) und die andere in transparentem Vinyl (ltd. 200).