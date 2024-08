TEMPLE OF DREAD :: Neues Lyric Video

Die deutschen Death Metaller TEMPLE OF DREAD haben einen zweiten Song, „Sacrificial Dawn“, samt Lyric Video aus ihrem kommenden neuen Album „God Of The Godless“ veröffentlicht. Das fünfte Album der Band wird am 4. Oktober 2024 über Testimony Records auf CD, LP und in digitalen Formaten veröffentlicht. http://lnk.spkr.media/temple-of-dread-godless

Gitarrist Markus Bünnemeyer kommentiert: „Unsere zweite Single ‚Sacrificial Dawn‘ handelt vom Trojanischen Krieg und von tapferen Kriegern, die den Spielen und Intrigen der Götter zum Opfer fallen. Troja… das blutige Troja. Der Song ist musikalisch bewusst sehr einfach gehalten. Außerdem ist er stellenweise sehr groove-getrieben und rhythmisch. Wieder einmal unterstützt uns unser guter Freund Marc Grewe von AsInHell und ehemals Morgoth mit seinen Vocals. Marcs Schreie sind so einzigartig, dass es selbst für uns manchmal schwierig ist, zu erkennen, ob er oder Jens singt. Was für ein brutales Dreamteam!“