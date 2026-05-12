TEMPLE OF DREAD :: Neue Videosingle vom angekündigten Album

Testimony Records wird das neue Album der deutschen Death Metaller TEMPLE OF DREAD mitbei YouTube veröffentlicht.

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Gitarrist Markus Bünnemeyer erklärt: „Es herrscht weiterhin Aufruhr in der Unterwelt – der Gott der Gottlosen schlägt zurück! Der Titelsong unseres kommenden Albums ‚Dreadspawn Dominion‘ greift die Geschichte von Hades und Charon wieder auf und setzt ihren Kampf um die Vorherrschaft über das schreckliche Terrorreich fort. Musikalisch ist es ein sehr thrashiger Song, der stark vom Songwriting der Achtziger inspiriert ist! Volle Kraft voraus!“