TANZWUT & FREUNDE :: Neue Single + Video zu „Die Sänger singen noch“

TANZWUT veröffentlichen die nächste Single mit Musikvideo „Die Sänger singen noch“ in der Tanzwut & Freunde Version „für das echte Herzblut in der Kunst“, u.a. mit Alea und Elsi von Saltatio Mortis, Eric und Ally von Subway to Sally, Martin von MONO INC. Das Album „Herz aus Stein“ erscheint am 04. September 2026 über NoCut.

Listen: https://tanzwut.lnk.to/Die_Saenger_singen_noch

In einer Zeit, in der Algorithmen Melodien komponieren und künstliche Stimmen Emotionen simulieren, stellt die Band eine provokante Frage: Was bleibt vom Menschen in der Musik? Am 17. Juli veröffentlicht die Berliner Formation ihre neue Single „Die Sänger singen noch (Tanzwut & Freunde)“ – eine einfühlsame, nachdenkliche Ballade, die unter die Haut geht und ein unmissverständliches Plädoyer für das echte Herzblut in der Kunst liefert.

Im Zentrum des Songs steht die Rolle des Sängers – einst das unverwechselbare Gesicht und die Seele eines Titels. Tanzwut thematisieren mit eindringlicher Melancholie die wachsende Gefahr, dass echte Stimmen durch perfektionierte KI-Produktionen verdrängt werden. Was passiert, wenn Charakter, Brüchigkeit und Persönlichkeit durch makellose, berechnete Klangbilder ersetzt werden?

Als besonderes Highlight wartet auf dieser Veröffentlichung eine exklusive, hochkarätig besetzte Special-Version: Gemeinsam mit Frontmann Teufel versammeln sich namhafte Musiker und Größen der Szene – darunter Alea und Elsi von Saltatio Mortis, Eric und Ally von Subway to Sally, Martin von MONO INC., René von Heldmaschine, Johnny von Soulbound und Sotiria unter dem gemeinsamen Banner „Tanzwut & Freunde“.