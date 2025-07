SUMMER BREEZE :: Über 95 % der Festivaltickets vergriffen

In genau 30 Tagen öffnet das SUMMER BREEZE 2025 seine Tore und feiert gemeinsam mit 45.000 Musikfans ein Festivalerlebnis in Dinkelsbühl. Bereits jetzt sind über 95 Prozent der regulären Festivaltickets vergriffen – die Nachfrage ist in diesem Jahr wieder besonders hoch. Sobald das Kontingent an regulären Tickets erschöpft ist, wird nur noch eine begrenzte Anzahl an Tagestickets erhältlich sein. Diese berechtigen jedoch nicht zum Campen. Wer das komplette SUMMER BREEZE-Erlebnis inklusive Campingplatz-Atmosphäre genießen möchte, sollte sich daher zeitnah ein Ticket sichern.

Weitere Informationen sowie den Ticketshop findet ihr unter:

www.summer-breeze.de

Zudem ist die Running Order in verschiedenen Formaten verfügbar:

https://www.summer-breeze.de/de/news/running-order-2025-226184/