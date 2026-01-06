SUMMER BREEZE OPEN AIR :: Rückblick auf 2025 und 2026 meldet „ausverkauft“

Livebericht vom SUMMER BREEZE OPEN AIR vom 13.-16.08.2025 in Dinkelsbühl

(Bericht und Fotos von Kira)

Das SUMMER BREEZE OPEN AIR 2025 war ein beeindruckender Mix aus musikalischer Vielfalt, organisatorischer Leistung und Festivalfeeling pur. Mit über 45.000 begeisterten Fans, 200.000 Besuchern an 5 Festivaltagen, einem Mega-Line-Up und einem kreativen Rahmenprogramm wie Metal Yoga oder Pop-Up-Stores in der Altstadt wurde Dinkelsbühl zum Metal-Epizentrum (siehe oben auch das offizielle Aftermovie).

Überhaupt Dinkelsbühl. wie hübsch diese Stadt ist! Und man kann sogar dort im Fluss schwimmen! Die ganze Stadt war perfekt auf ihre Gäste vorbereitet und es gab nur freundliche Begegnungen. Kein Wunder also, dass zum Zeitpunkt dieses Nachberichtes die 2026er Ausgabe bereits „ausverkauft“ meldet. Bereits am 01. Dezember sind sämtliche Festivaltickets inklusive Camping und Zugang an allen Veranstaltungstagen vergriffen.

Herausragend sind auch die vielen Erstauftritte, die Organisation mit Anreiseslots und die Kultur der Sauberkeit. Auch der Sound auf allen Bühne war fast nahezu hervorragend und die Grabenschlampen sind einfach ein Highlight für sich. Diese Security Crew sorgt seit Jahrzehnten für ein sicheres, relaxtes Miteinander, jeder Crowdsurfer wird sanft aufgefangen, Wasser wird verteilt, immer ist auch ein nettes Gespräch möglich. Seit 2003 besuche ich das Festival (mit 4 Jahren Pause) und als ich jetzt zurück gekehrt bin, war ich überrascht wieviele bekannte Gesichter wieder in den Teams aufgetaucht sind.

Und abseits vom Graben haben 420 Helfer der Malteser großartige Hilfe angeboten, die bei den sengenden Temperaturen auch nötig waren. Kritik gibt es trotzdem. Die Preise auf dem Infield für Essen und Trinken waren völlig überzogen. Wir hatten China Nudeln in der kleinen Pappbox für 14_, ein Nackensteak am Spieß für 12 EUR, Currywurst mit Pommes in der Pommesschale für 9_, Cola 5,20_ und ein Wassereis für 3,50 EUR. Und geschmacklich waren auch keine großen Highlights dabei. Das müsste doch besser gehen, oder?!

Nun aber mal zur Mucke!

Die musikalischen Höhepunkte waren BLIND GUARDIAN, am Freitagabend auf der Main Stage. Sie brachten die Menge richtig zum Beben. Sie spielten ihre Klassiker wie „Nightfall“, „Mirror Mirror“ und „Valhalla“. Ein absoluter Höhepunkt war das Lied „The Bard’s Song – In the Forest“, bei dem das Publikum so laut mitsang, dass Hansi Kürsch fast nicht mehr zu hören war. Die Bühne stand in Flammen-die Pyrotechniker holten wirklich alles raus. Es war definitiv ein unvergesslicher Auftritt!

Die Death-Metal-Legenden von OBITUARY aus Florida lieferten einen brutalen Auftritt ab, der die Fans in Ekstase versetzte.

Persönliches Highlight waren HELLRIPPER – Speed Metal mit schottischem Charme. Die schottischen Speed-Metal-Veteranen Hellripper lieferte eine energiegeladene Show ab, die sehr viele Fans begeisterte. Mit Songs wie „All Hail the Goat“, „Hell’s Rock ’n‘ Roll“ und „The Nuckelavee“ brachten sie die Menge zum Beben.

EVIL INVADERS, die belgischen Thrash-Metal-Helden, standen dann am Freitag, auf der Wera Stage. Ihre absolut geile Show mit Feuer, Nebel, einer Lichtkomposition in allen Farben zog zahlreiche Fans an. Mit ihrem schnellen und aggressiven Sound heizten sie das Publikum ordentlich ein. Geil übertriebener Oldschool Speedmetal und fantastische Musiker lassen diesen Auftritt im Gedächtnis-die Band auf einer größeren Bühne wären ein absoluter Burner! Klassiker wie „Raising Hell“ und „Sledgehammer Justice“ müsst ihr euch in eure Playlists ziehen. Wobei es einfach eine Live Band ist.

Beide Bands trugen maßgeblich zur Vielfalt und Intensität des Line-ups beim Summer Breeze 2025 bei und hinterließen bleibende Eindrücke bei den Festivalbesuchern. STATIC X haben ebenfalls einen bleibenden Eindruck hinterlassen-visuell intensiv, mit starker Atmosphäre und markanten Effekten.

MACHINE HEAD haben einen energiegeladenen, technisch versierten und emotional mitreißenden Auftritt abgeliefert. Das vollständige Konzert ist sogar professionell gefilmt verfügbar in der Arte Mediathek – perfekt, um es nachzuerleben. Dort findet ihr jede Menge Konzerte vom Summerbreeze, falls die Sehnsucht zu groß wird oder die Erinnerung etwas schwummrig ist.

Bleibende Eindrücke haben auch die Fans bei mir hinterlassen: Mit Klobürsten und weißen Reinigungsanzügen bei GUTALAX wurde gemosht, während bei den WILD ROSES wild die Aufblashammer und Minecraft Schwerter geschwungen worden. Als MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN auf die Bühne kamen, schauten sie in ein Meer von Piraten. Und die Nachwuchsmetaler hatten riesigen Spaß mit HEAVYSAURUS. Schön dass es so einen Familientag auf dem Festival gibt.

Kein Wunder, dass diese Ausgabe als außergewöhnlich in Erinnerung bleiben wird und schon mit Vorfreude auf das Jubiläumsfestival 2026 blicken lässt.

Die Fotostrecke zu den Erinnerungen: