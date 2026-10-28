STORMRULER :: Black-Metal-Duo mit neuem Song

Mit ihrer neuen Single samt Musikvideo „Chapter I. The Sword, The Scepter & The Seal“ legen die US-amerikanischen Black-Metaller STORMRULER den Grundstein für die epische Welt ihres kommenden Albums „Morning Nautical Twilight“, das am 4. Dezember 2026 über Distortion Music Group (DMG) – Powered by Reigning Phoenix Music erscheint.

Preorder: https://rpm.lnk.to/twilightalbum

Musikalisch entfaltet der Song einen regelrechten Sturm aus Folk, Power, Black und Death Metal. Mit mitreißenden Leadgitarren, gewaltigen Melodien und einer unerbittlichen Rhythmik nimmt er die Hörer mit auf eine Reise durch die frühen Zeitalter Umbrias und zur Erschaffung des imperialen Zepters in der glühenden Asche des Lunar Pyre.“