SKYMNING :: Reissue des 1999er Debüts „Stormchoirs“

Die schwedische Melodic Death Metal Band SKYMNING hat die Wiederveröffentlichung ihres Debütalbums „Stormchoirs“ aus dem Jahr 1999 über Hammerheart Records angekündigt. Die Wiederveröffentlichung, die erstmals auch auf Vinyl erscheinen wird, ist für den 10. April 2026 über das Label geplant.

Preorder: https://skymning.lnk.to/stormchoirs

Info:

Skymning, ein Juwel aus dem Roster von Invasion Records, eroberte die schwedische Melodic-Death-Metal-Szene mit einem Sound, der stark auf die „melodische“ Seite der Gleichung setzte. Im Kern schrieben sie Songs im Power-Metal-Stil und überlagerten diese mit den harten, growlenden Vocals, die man von ihren Kollegen erwarten würde. Sicher, Bands wie Dark Tranquillity oder In Flames haben schon immer traditionelle melodische Metal-Elemente verwendet, aber auf ihrem Debütalbum treibt Skymning diesen Ansatz noch weiter voran.