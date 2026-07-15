SILKE BISCHOFF :: Neues Video

SILKE BISCHOFF präsentiert ein spektakulär verstörendes Musikvideo zum bisher unveröffentlichten Titelsong ihres kommenden Sammelalbums „Tears – A Collection of Silke Bischoff Songs“. Es erscheint am 25. September in Europa bei Dependent Records aus Deutschland.

https://silkebischoff.bandcamp.com/album/tears-a-collection-of-silke-bischoff-songs

Auch live wird Auftritte mit Alexander Veljanov und Sven Friedrich als Sänger geben:

25.09.2026, Bochum, Matrix

26.09.2026, Leipzig, Täubchenthal

27.09.2026, Berlin, Columbia Theater

Axel Kretschmann von Silke Bischoff erklärt: „Zuerst haben wir diesen Titel ausgegraben, dann haben wir ihn uns aufmerksam angehört und schließlich beschlossen, ihn Stück für Stück neu zusammenzusetzen. Was das Video angeht: Ronny Zeisberg von der Produktionsfirma wieglas hat eine Puppe gefunden. Das hat uns inspiriert, und es kamen immer mehr Puppen hinzu. Die Produktion dauerte Monate, und ich hatte schon darüber nachgedacht, Puppenreparateur zu werden. Nun, jetzt könnt ihr selbst sehen, wie das Ganze geworden ist.“