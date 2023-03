SHORES OF NULL :: Album zum Release im Fullstream

„The Loss of Beauty“ ist das vierte Album von SHORES OF NULL und ist seit Releas am 24.3. auch im Fullstream bei YouTube zu hören. (Anm.: den besten Doom/Dark Metal Song des Album „Destination Woe“ anhören und dann weiter hören)

Info: Auf 11 Tracks (plus zwei Bonustracks) überflutet SHORES OF NULL die Hörer erneut mit stürmischen und turbulenten Riffs. Die Band feilt weiter an ihrem Sound und treibt ihren melancholischen Dark Metal zu neuen Höhen, indem sie eine bunte Palette von Genres mit angeborener Ergriffenheit meistert. Die Texte zelebrieren die Schönheit in der Unvollkommenheit und Vergänglichkeit und sollen eine Aufforderung sein, die Schönheit in den kleinen Dingen zu suchen, besonders in den unerwarteten und flüchtigen.