SETH :: 3. neue Single „Insurrection“

SETH veröffentlichen mit „Insurrection“ die dritte neue Single aus ihrem kommenden Album. „La France des Maudits“ erscheint am 14. Juli, am Bastille Day, über Season of Mist.

Pre-order & pre-save: https://orcd.co/sethlafrancesdesmaudits

Info:

„Insurrection“ ist ein Sturm, der aus der Angst und dem Zorn derer geschnitzt ist, die von der Gnade eines gefühllosen Himmels vertrieben wurden. Es ist die Stimme der Ausgestoßenen, der Verachteten und der Ketzer, die sich gemeinsam erheben, um das himmlische Dekret anzufechten. Diese Hymne beschwört den Geist der unbarmherzigen Gerechtigkeit der Guillotine herauf und flüstert Geheimnisse durch Melodien, die so kalt und unbarmherzig sind wie der Stahl, der einst Kronen abtrennte.