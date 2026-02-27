SECRET DISCOVERY :: Video zum neuen Song „One Kiss“

„One Kiss“ ist der 7. neue Track vom kommenden SECRET DISCOVERY Album „Lygoria“, das in 2026 erscheinen wird. Dazu gibt es nun ein Video, das laut Band „bewusst mit Hilfe von KI realisiert und im 9:16-Format gestaltet wurde – als modernes visuelles Statement zwischen Technologie und Emotion.“

Listen: https://hyperfollow.com/secretdiscovery

Die Band über den Song:

„One Kiss“ öffnet das Tor zu einer emotionalen Schattenwelt – dorthin, wo Dunkelheit nicht Bedrohung, sondern Erkenntnis ist. Der Song beleuchtet die helle Seite der Dunkelheit, fängt fragile Momente zwischen Sehnsucht und Hoffnung ein und entfaltet eine intensive, atmosphärische Klanglandschaft.

Ein einziger Kuss als Metapher für Nähe, Erlösung und Transformation – getragen von melancholischer Tiefe und zugleich leuchtender Energie.