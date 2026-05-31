SECRET DISCOVERY :: Video zu „Your Skin On Mine“ online

Die Bochumer Dark Rocker SECRET DISCOVERY haben ihr neues Video zur aktuellen Single „Your Skin On Mine“ auf ihrem YouTube-Kanal verfügbar.

https://open.spotify.com/intl-de/album/4nvCJ7xI0Wdp5sKh5Ormwt

Die Band:

2Der Song erzählt von Nähe, Sehnsucht, Leidenschaft und den besonderen Augenblicken, in denen die Welt für einen Moment stillzustehen scheint. Atmosphärisch, emotional und getragen vom unverwechselbaren Secret-Discovery-Sound verbindet „Your Skin On Mine“ Dunkelheit, Melancholie und intensive Gefühle zu einer kraftvollen Dark-Rock-Hymne.“