SECRET DISCOVERY :: Jeden Monat eine neue Single bis Dezember

Bereits am 29. Dezember 2024 haben SECRET DISCOVERY mit ihrer Single „Symphony“ den ersten Schritt auf eine neue musikalische Reise gemacht. Aber das war erst der Anfang. Im Dezember dieses Jahres werden sie ihr neues Album mit dem Titel „Lygoria“ veröffentlichen. Und anstatt das Album auf einen Schlag zu veröffentlichen, teilen sie ihre Musik Stück für Stück mit Euch. Jeden Monat wird eine neue Single erscheinen, am 07.02.25 folgt „Twilight“ – und jede davon bringt euch näher an das große Finale im Dezember 2025, wenn das Album komplett sein wird. Krönen werden SECRET DISCOVERY diese Reise mit einer exklusiven Release-Show in einem Bochumer Club.

Das Album selbst wird es NUR als limitierte Vinyl-Edition geben, die Ihr vorab bestellen könnt. Die Band wird nur exakt die Alben pressen lassen, die vorbestellt werden. Wer möchte, kann sich das Album im Bundle mit weiteren exklusiven Specials vorbestellen (z.B. mit Autogrammkarten, Poster, T-Shirts und weitere Überraschungen, Alben werden hand-nummeriert und signiert). Mehr dazu in Kürze.

