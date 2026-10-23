SCHEITAN :: Neue Single „In The Dead of Night“

Die schwedische Gothic Rock Band SCHEITAN hat die nächste Single mit dem Titel „In The Dead of Night“ aus ihrem neuen, noch unbetitelten Album veröffentlicht, das derzeit in Arbeit ist und im Frühjahr 2027 erscheinen soll.

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Info:

„In The Dead of Night“ ist ein typischer, mitreißender Goth/Darkwave-Song, der von Scheitan-Mastermind Pierre Törnkvist geschrieben wurde. Mit einem kraftvollen Refrain, einem gleichmäßigen Beat und einem exzellenten Klangbild, das von keinem Geringeren als dem weltbekannten Produzenten und Toningenieur Daniel Bergstrand gestaltet wurde, ist der Track ein absoluter Anwärter für die Tanzfläche jedes Goth-Clubs.