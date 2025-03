SCHEITAN :: Neue poppige Gothic-Single

Die schwedische Gothic/Rock/Metal-Band SCHEITAN stellt die neue Single „Heaven Tonight“ vor, die auch auf dem kommenden Album der Band zu finden sein wird, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Ein Video zu dem Song ist derzeit in Produktion und wurde von der deutschen Fotokünstlerin Annie Bertram, bekannt durch ihre Arbeit mit Blutengel und She Hates Emotions, erstellt.

https://www.scheitan.se / https://scheitan.bandcamp.com/

„Der Song hat eine doppelte Botschaft. ‚Heaven Tonight‘ könnte das Gefühl beschreiben, den Abend mit einem besonderen Menschen zu verbringen, den man liebt, aber auch die letzte Nacht vor dem Verlassen dieses irdischen Gefängnisses, in dem wir alle unser Leben verbringen“, kommentiert Scheitan-Mastermind Pierre Törnkvist.