SCHEITAN :: „Heaven Tonight“ Musikvideo

Die schwedische Gothic Rock Band SCHEITAN hat ein Musikvideo zu ihrer bereits veröffentlichten Single „Heaven Tonight“ veröffentlicht. Das Video, ein gemeinschaftliches Kunstprojekt, das von der bekannten Fotokünstlerin Annie Bertram (bekannt für ihre Arbeit mit Blutengel, She Hates Emotions und The Giger Museum) produziert wurde, erweckt die düstere, aber energiegeladene Stimmung des Songs zum Leben. Auf „Heaven Tonight“ sind auch Katrin Lanfire und Maik Beiersdorf zu hören.

„Heaven Tonight“ wurde von dem renommierten Daniel Bergstrand (bekannt für seine Arbeit mit In Flames und Soilwork) gemixt. Ein Remix von „Heaven Tonight“ durch Ashbury Heights‘ eigenen CJ soll bald veröffentlicht werden und verspricht eine clubtaugliche Version des bereits tanzbaren Tracks.

LP- und CD-Version von „Songs for the Gothic People“ über The Circle Music:

https://thecirclemusic.gr/product-category/the-circle-releases/?filter_artist-name=scheitan