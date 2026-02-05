SCHATTENMANN :: Video zu neuer Single „Kamikaze“

SCHATTENMANN veröffentlichen das Musikvideo zu ihrer neuen Single „Kamikaze“. Der Track ist ein weiterer Vorbote des kommenden Studioalbums „Endgegner“, das am 13. März über PERCEPTION – A Division Of Reigning Phoenix Music erscheinen wird.

„Statt Zerstörung geht es hier um Lebensfreude, Energie und Freiheit“, erklärt Frontmann Frank Herzig. „‚Kamikaze‘ bedeutet übersetzt ‚göttlicher Wind‘. Unser Song fängt das Gefühl ein, vom Moment getragen zu werden, beflügelt und voller Energie zu sein, jeden Augenblick in vollen Zügen zu genießen und dabei alle Regeln und Konventionen hinter sich zu lassen.“