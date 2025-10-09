SCHATTENMANN :: Neue Single & Video „Besser als der Rest“

Nach ihrem Signing mit PERCEPTION – A Division of Reigning Phoenix Music und der Veröffentlichung der ersten Single „Kein Kommando“ im August, melden sich SCHATTENMANN jetzt zurück: Heute erscheint die neue Single „Besser als der Rest“ samt Musikvideo – ein weiterer Vorgeschmack auf das kommende Album „Endgegner“, das am 13. März 2026 über PERCEPTION erscheinen soll.

Album-Preorder: https://schattenmann.rpm.link/endgegnerPR

Info:

Mit „Endgegner“ schlägt die Band ein neues Kapitel auf: härter, kompromissloser und metallischer als je zuvor. „Besser als der Rest“ steht für pure Energie, Druck und Haltung – ein Song, der Live-Power und Headbanger-Mentalität vereint und deutlich macht, dass SCHATTENMANN nun endgültig im Metal angekommen sind.

Frontmann Frank Herzig über den Song:

„Am Ende geht es in ‚Besser als der Rest‘ um eins: den Moment auszupressen, jeden Tag und jede Nacht zu feiern und sich nicht einsperren zu lassen – weder von anderen noch von sich selbst. Der Song ist unser Aufruf, den Alltag abzustreifen und das Leben in seiner ganzen Intensität zu spüren. Die Zeile ,Wir singen schiefer, wir baggern schlechter‘ macht deutlich: Es geht nicht um Perfektion oder Anpassung, sondern um Energie, Leidenschaft und Authentizität. ‚Besser als der Rest‘ ist keine Arroganz, sondern unser Statement: Wir sind anders, wir sind laut, wir sind einfach wir – und wir scheren uns nicht darum, was andere über uns denken.“