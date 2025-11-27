SCHATTENMANN :: Musikvideo zur neuen Single „Schna-na-naps“

SCHATTENMANN haben ein Musikvideo zu ihrer neuen Single „Schna-na-naps“ veröffentlicht. Der Track ist der dritte Vorbote auf das kommende Studioalbum „Endgegner“, das am 13. März 2026 über PERCEPTION – A Division of Reigning Phoenix Music erscheint.

Listen: https://schattenmann.rpm.link/schnapsPR

Info:

Was als Schnapsidee begann, wird hier zum Metal-Highlight: ‚Schna-na-naps‘ verbindet Electro und Metal zu einer einzigartigen Symbiose, die zum Abfeiern einlädt. Mit brachialen Riffs und fetten Beats liefert SCHATTENMANN die perfekte Partykante! Das Video zieht diese Energie weiter hoch. Eine wilde Partynacht in einem dreiminütigen Sound- Adrenalinschub.