SCHÄDLICH & SÖHNE : Neue Video Single

Am 22. November 2024 erscheint mit „Zweckpessimismus“ das Debüt der neuen Dark Rock/Metal Band SCHÄDLICH & SÖHNE, feat. Guido Meyer de Voltaire (Aardvarks, Misticia, ex-Bethlehem) und Yantit (Eisregen, Ewigheim, Goatfuneral). Das Album wird als 2-CD Mediabook, Ltd. Vinyl LP (2 Farben: black / white), Ltd. Box Set und Digitalen Formaten bei Massacre Records veröffentlicht; das Box Set enthält das 2-CD Mediabook, Patch, Flagge und eine Autogrammkarte. Vorbestellungen sind hier möglich: https://lnk.to/zweckpessimismus

Nach einer ersten Single-Auskopplung im September, dem selbst-betitelten Album Opener „Schädlich & Söhne“, erschien heute ein Video Clip zu ihrer neuesten Single „Mit den Augen eines Toten“!

Den Song findet ihr ab sofort bei allen digitalen Streaming-Diensten über:

https://schaedlichundsoehne.bfan.link/mitdenaugeneinestoten