„The Sylvan Embrace“ ist die neue Single von SAOR aus dem kommenden Album „Amidst the Ruins“, das am 7. februa via Season Of Mist veröffentlicht wird. In Zusammenarbeit mit Jo Quail, der international anerkannten Komponistin und Cellovirtuosin, bringt die Atmospheric/Folk Black Metal Band die beschwörende Erhabenheit ihres Cellos ein und verschmilzt moderne Innovation mit zeitloser Tradition.

Pre-order & Pre-save: https://orcd.co/saoramidsttheruins