SALTATIO MORTIS :: Weihnachtssong „Santa is a Viking“

Mit „Santa is a Viking“ liefern SALTATIO MORTIS ihren zweiten Weihnachtssong nach dem letztjährigen „Don’t Worry, It’s Christmas“ – und diesmal wird’s episch nordisch. Die Mittelalter-Rocker verwandeln Weihnachten in ein Fest in Valhalla: mit prasselndem Feuer, eisigen Winden, alten Sagen über Odin und Thor und einer guten Portion humorvoller Wikingermystik. Der neue Song feiert Gemeinschaft, Gastfreundschaft und das große Fest am langen Tisch – bei dem sogar Feinde miteinander anstoßen. Eingängige Refrains, wuchtige Chöre und eine Portion Augenzwinkern machen „Santa is a Viking“ zu einem winterlichen Schlachtruf, der garantiert hängen bleibt.

Website: https://www.saltatio-mortis.com

Instagram: https://www.instagram.com/saltatiomortis/